Обозреватель Оливия Мюррей предположила, что Зеленский «продаёт Украину по частям»
- Gettyimages.ru
В своей публикации журналист напомнила о сообщении The New York Times о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.
Финк «бесплатно проконсультировал» Зеленского по созданию «фонда реконструкции» украинской экономики. В этот фонд смогут вкладываться государственные и частные инвесторы, отмечает Мюррей.
Также обозреватель отметила намерения Зеленского запустить «программу шефства», в соответствии с которой другие страны и компании смогут инвестировать в развитие отдельных регионов и сфер экономики Украины.
«Позвольте мне сказать прямо: Зеленский, по очевидному совету Финка «на безвозмездной основе», создал схему «покровительства», по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену?» — пишет Мюррей.
По её словам, затем эти деньги идут в горшок «реконструкции», прежде чем они, вероятно, исчезнут.
В мае Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами Украины для их восстановления.
Он оценил стоимость восстановления страны на более чем $1 трлн. К этому процессу Киев намеревается привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.