Обозреватель Оливия Мюррей в статье для The American Thinker выразила мнение, что план украинского президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины означает «продажу страны по частям».

В своей публикации журналист напомнила о сообщении The New York Times о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.

Финк «бесплатно проконсультировал» Зеленского по созданию «фонда реконструкции» украинской экономики. В этот фонд смогут вкладываться государственные и частные инвесторы, отмечает Мюррей.

Также обозреватель отметила намерения Зеленского запустить «программу шефства», в соответствии с которой другие страны и компании смогут инвестировать в развитие отдельных регионов и сфер экономики Украины.

«Позвольте мне сказать прямо: Зеленский, по очевидному совету Финка «на безвозмездной основе», создал схему «покровительства», по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену?» — пишет Мюррей.

По её словам, затем эти деньги идут в горшок «реконструкции», прежде чем они, вероятно, исчезнут.

В мае Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами Украины для их восстановления.

Он оценил стоимость восстановления страны на более чем $1 трлн. К этому процессу Киев намеревается привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.