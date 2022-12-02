Обозреватель Оливия Мюррей предположила, что Зеленский «продаёт Украину по частям»

Короткая ссылка
Обозреватель Оливия Мюррей в статье для The American Thinker выразила мнение, что план украинского президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины означает «продажу страны по частям».
Обозреватель Оливия Мюррей предположила, что Зеленский «продаёт Украину по частям»
  • Gettyimages.ru

В своей публикации журналист напомнила о сообщении The New York Times о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.

Финк «бесплатно проконсультировал» Зеленского по созданию «фонда реконструкции» украинской экономики. В этот фонд смогут вкладываться государственные и частные инвесторы, отмечает Мюррей.

Также обозреватель отметила намерения Зеленского запустить «программу шефства», в соответствии с которой другие страны и компании смогут инвестировать в развитие отдельных регионов и сфер экономики Украины.

«Позвольте мне сказать прямо: Зеленский, по очевидному совету Финка «на безвозмездной основе», создал схему «покровительства», по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену?» — пишет Мюррей.

По её словам, затем эти деньги идут в горшок «реконструкции», прежде чем они, вероятно, исчезнут.

В мае Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами Украины для их восстановления.

Он оценил стоимость восстановления страны на более чем $1 трлн. К этому процессу Киев намеревается привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить