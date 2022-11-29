Зеленский заявил, что на восстановление Украины придётся привлечь более $1 трлн

Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановления страны на более чем $1 трлн. К этому процессу Киев намеревается привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.

Об этом сообщает ТАСС.

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнёров к восстановлению Украины. Общий объём работ — более триллиона долларов», — сказал Зеленский, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.

Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины.