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На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры в $203 млн

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Для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры в $203 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Как сообщает ТАСС со ссылкой на политика, для восстановления генерации ТЭС и ТЭЦ и работы объектов распределения электроэнергии потребуется в общей сложности не менее 7,5 млрд гривен ($203 млн).

Шмыгаль отметил, что пока в стране продолжатся плановые отключения электроэнергии, и призвал местные власти приготовить пункты обогрева.

Ранее украинский премьер заявил, что кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП. По словам Шмыгаля, покрывать дефицит Украина намерена за счёт запросов о помощи от других стран и международных организаций.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых они обсудили восстановление инфраструктуры Украины.

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