Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины
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- © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency
«Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.
По словам Зеленского, в ходе разговора также были обсуждены и приняты решения по усилению украинской обороноспособности.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП. По словам Шмыгаля, покрывать дефицит Украина намерена за счёт запросов о помощи от других стран и международных организаций.