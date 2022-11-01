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Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, что провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых они обсудили восстановление инфраструктуры Украины.
Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency

«Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеленского, в ходе разговора также были обсуждены и приняты решения по усилению украинской обороноспособности.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП. По словам Шмыгаля, покрывать дефицит Украина намерена за счёт запросов о помощи от других стран и международных организаций.

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