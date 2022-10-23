Фон дер Ляйен и Шольц намерены инициировать «план Маршалла» для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины.

Об этом они заявили в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Материал опубликован в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине конференции по вопросам восстановления Украины.

«Речь идёт ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — цитирует заявление европейских политиков ТАСС.

Шольц и фон дер Ляйен в статье напоминают, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС.

Как ранее заявил экс-президент Франции Николя Саркози, Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту.

Политика ЕС сегодня слишком зависит от «экзальтации, раздражённости, поверхностной реакции», считает он.