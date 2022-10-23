Узнать больше

Фон дер Ляйен и Шольц намерены инициировать «план Маршалла» для Украины

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины.

Об этом они заявили в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Материал опубликован в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине конференции по вопросам восстановления Украины.

«Речь идёт ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — цитирует заявление европейских политиков ТАСС.

Шольц и фон дер Ляйен в статье напоминают, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС.

Как ранее заявил экс-президент Франции Николя Саркози, Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту.

Политика ЕС сегодня слишком зависит от «экзальтации, раздражённости, поверхностной реакции», считает он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить