Фон дер Ляйен и Шольц намерены инициировать «план Маршалла» для Украины
Об этом они заявили в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Материал опубликован в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине конференции по вопросам восстановления Украины.
«Речь идёт ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — цитирует заявление европейских политиков ТАСС.
Шольц и фон дер Ляйен в статье напоминают, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС.
Как ранее заявил экс-президент Франции Николя Саркози, Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту.
Политика ЕС сегодня слишком зависит от «экзальтации, раздражённости, поверхностной реакции», считает он.