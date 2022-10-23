Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине

Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

«Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», — заявил Саркози в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, политика ЕС сегодня слишком зависит от «экзальтации, раздражённости, поверхностной реакции».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.