Президент Польши Дуда призвал польский бизнес «отважно» восстанавливать Украину
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Дуда подчеркнул, что Польша как сосед Украины будет принимать участие в её восстановлении.
«Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для этого хорошие условия», — цитирует его РИА Новости.
Президент Польши также заявил, что Варшава уже ведёт переговоры с Киевом о восстановлении Украины. Он считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция.
В июле стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.