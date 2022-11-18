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Президент Польши Дуда призвал польский бизнес «отважно» восстанавливать Украину

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Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины. Его выступление транслировало Польское телевидение.
Президент Польши Дуда призвал польский бизнес «отважно» восстанавливать Украину
  • Gettyimages.ru

Дуда подчеркнул, что Польша как сосед Украины будет принимать участие в её восстановлении. 

«Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для этого хорошие условия», — цитирует его РИА Новости.

Президент Польши также заявил, что Варшава уже ведёт переговоры с Киевом о восстановлении Украины. Он считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция.

В июле стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.

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