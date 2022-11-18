Президент Польши Дуда призвал польский бизнес «отважно» восстанавливать Украину

Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины. Его выступление транслировало Польское телевидение.

Дуда подчеркнул, что Польша как сосед Украины будет принимать участие в её восстановлении.

«Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для этого хорошие условия», — цитирует его РИА Новости.

Президент Польши также заявил, что Варшава уже ведёт переговоры с Киевом о восстановлении Украины. Он считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция.

В июле стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.