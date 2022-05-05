Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами Украины для их восстановления.

Об этом он сказал в ходе международной конференции доноров для Украины.

«Мы предлагаем нашим партнёрам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов», — приводит его слова РИА Новости.

Также он считает, что подобный проект позволит создать «исторический пример» взаимодействия между государствами.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС.