Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами Украины для их восстановления.
Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления
  • AP

Об этом он сказал в ходе международной конференции доноров для Украины.

«Мы предлагаем нашим партнёрам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов», — приводит его слова РИА Новости.

Также он считает, что подобный проект позволит создать «исторический пример» взаимодействия между государствами.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС.

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