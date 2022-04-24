Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕС
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Как сообщает газета Heute со ссылкой на слова министра, помимо членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал заполненную анкету на членство страны в ЕС главе представительства Евросоюза на Украине.
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз могут вестись только после урегулирования конфликта.