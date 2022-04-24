Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕС

Короткая ссылка
Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС, говорится в заявлении главы МИД Австрии Александра Шалленберга.
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕС
  • Gettyimages.ru

Как сообщает газета Heute со ссылкой на слова министра, помимо членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал заполненную анкету на членство страны в ЕС главе представительства Евросоюза на Украине.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз могут вестись только после урегулирования конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить