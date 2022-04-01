Глава МИД Франции прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС

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Дискуссии о вступлении Украины в состав Евросоюза могут вестись только после урегулирования конфликта. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой», — заявил Ле Дриан в интервью газете Le Figaro.

По его словам, после окончания конфликта «Евросоюз не будет прежним, равно как и сама Украина».

Министр подчеркнул, что в этот момент и надо будет говорить о возможности вступления Украины в ЕС.

Ранее польский европарламентарий Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Европейского союза.

Такое заявление политик сделал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и обосновал его необходимостью «защитить» Киев от действий Москвы.

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