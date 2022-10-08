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Главред итальянской газеты считает, что Зеленский вышел из-под контроля своих создателей

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Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо считает, что президент Украины Владимир Зеленский вышел из-под контроля своих создателей. Такое мнение он выразил в своей статье под заголовком «Зеленкенштейн».
Главред итальянской газеты считает, что Зеленский вышел из-под контроля своих создателей
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Как пишет журналист, «бесконечные запросы и претензии» Зеленского, даже если они законны, нужно оценивать по очереди, а не выполнять их разом. Травальо сомневается в том, что интересы украинского президента совпадают с интересами его же народа и тем более с интересами народов Европы.

По его мнению, Европа слишком долго позволяла Зеленскому «делать и говорить всё, принимая за чистую монету».

«Он выступал в греческом парламенте с нацистом из «Азова»*, и все молчали. Он объявлял 11 оппозиционных партий вне закона, и все молчали. Он подвергал жёстким репрессиям русскоязычных «коллаборационистов», и все молчали», — считает главный редактор.

Травальо напомнил, что украинский президент распространял ложь о «российских ракетах над Запорожской АЭС» и «пытках». Также Зеленский заставлял Европу отказаться от российского газа, «который потом сам же покупал, получая доход от прав на транспортировку по газопроводам».

«Сейчас, когда США раскрыли, что Киев совершил террористический акт в отношении 29-летней женщины (Дарьи Дугиной. — RT), понимаешь, что Франкенштейн вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей», — цитирует журналиста ТАСС.

Правильным решением в этой ситуации будет указать Зеленскому «единственный верный путь — мирные переговоры, а не ядерный холокост», подытожил он.

Ранее журналист Newsweek Джош Хаммер заявил, что его «тошнит» от Владимира Зеленского.

Своё заявление он аргументировал статьёй под заголовком «США нужно изменить курс на Украине прямо сейчас».

Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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