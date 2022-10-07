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Колумнист Newsweek Джош Хаммер объяснил, почему его «тошнит от Зеленского»

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Журналист американского журнала Newsweek Джош Хаммер заявил, что его «тошнит» от украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление в Twitter он аргументировал своей статьёй под заголовком «США нужно изменить курс на Украине прямо сейчас».
Колумнист Newsweek Джош Хаммер объяснил, почему его «тошнит от Зеленского»
  • AP

«Меня тошнит от Владимира Зеленского», — написал колумнист.

В статье Хаммер отмечает, что «манихейская позиция» США по конфликту на Украине заключается в «украинском максимализме», согласно ей «Путин является злом, а Владимир Зеленский благороден».

За этим, считает журналист, следует «большой логический скачок», который заключается в том, что США поддержат Украину в противостоянии «противнику с ядерным оружием, независимо от того, в какую цену это обойдётся для американских налогоплательщиков».

По мнению Хаммера, США обещают Зеленскому помогать вести боевые действия, чтобы вернуть под контроль Киева «каждый квадратный дюйм исторически оспариваемой и этнически смешанной территории», чего бы ни хотели живущие там люди.

В июле бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке для NachDenkSeiten, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента за то, что вместо усилий по заключению мира на Украине он «разглагольствовал» на саммите НАТО о том, что «тучи сгущаются».

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