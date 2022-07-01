Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке для NachDenkSeiten, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента за то, что вместо усилий по заключению мира на Украине он «разглагольствовал» на саммите НАТО о том, что «тучи сгущаются».

«На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны», — написал бывший чиновник.

Вместо этого Зеленский «разглагольствовал о том, что тучи сгущаются», отметил Виммер.

Он выразил мнение, что все «воинствующие державы» должны были в первые часы военной операции на Украине работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путём.

Ранее экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение украинского президента, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».