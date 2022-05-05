Экс-президент Бразилии: Зеленский ведёт себя немного странно, он «словно часть спектакля»

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение украинского президента Владимира Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».

«Я не знаком с президентом Украины, но его поведение немного странное. Он словно часть спектакля. Он по телевидению утром, днём и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведёт политическую кампанию. Ему следует быть за столом переговоров», — сказал политик в интервью Time.

Лула да Силва подчеркнул, что «Зеленский хотел войны», а если бы не хотел, то «он бы вёл переговоры и далее».

«Люди разжигают ненависть к Путину, но это не поможет делу. Нам нужно достичь соглашения, однако люди поощряют военные действия. Вы подбадриваете этого парня (Зеленского. — RT), а потом он думает, что он — вишенка на вашем торте. Нам нужно говорить серьёзно: «Ладно, ты был хорошим комиком. Но давай не будем способствовать войне просто для того, чтобы тебя показывали по телевизору». Нам следует обратиться к Путину: «У вас много оружия, но вам не нужно использовать его на Украине. Давайте поговорим!» — сказал экс-президент Бразилии.

Вместе с этим выразил мнение, что в ситуации вокруг Украины «виноваты также США и Евросоюз».

«Что послужило причиной вторжения на Украину? НАТО? Тогда США и Европа должны были сказать: «Украина не вступит в НАТО». Это решило бы проблему», — считает Лула да Силва.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него это конец: либо быстрый — от нацистов, либо медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения.

По его словам, исходя из этого, Зеленский и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира», а также продолжит «выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами».