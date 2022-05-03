Медведев: Зеленский продолжит клянчить деньги у Запада и выступать небритым на камеру
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Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он «надежда либерального мира», что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике», — сказал он.
Медведев также выразил уверенность в том, что украинский президент продолжит имитировать заботу об украинцах, «периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами».
«Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет, «если, конечно, сохранится сама должность».
Дмитрий Медведев также отметил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него это конец «либо быстрый» — от нацистов, либо медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения.