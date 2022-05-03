Медведев: Зеленский продолжит клянчить деньги у Запада и выступать небритым на камеру

Исходя из того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, он и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира», а также продолжит «выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами».

Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он «надежда либерального мира», что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике», — сказал он.

Медведев также выразил уверенность в том, что украинский президент продолжит имитировать заботу об украинцах, «периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами».

«Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет, «если, конечно, сохранится сама должность».

Дмитрий Медведев также отметил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него это конец «либо быстрый» — от нацистов, либо медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения.