Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него «это конец»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него это конец «либо быстрый» — от нацистов, либо медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него «это конец»
  • РИА Новости

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями», — написал Медведев в Telegram.

Либо это будет «более медленный» конец — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, «проигравшего войну», отметил он.

По его словам, это подтверждают «и разные шавки вокруг него, которые тявкают», что мирного договора не будет.

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский саботирует переговоры с Россией.

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