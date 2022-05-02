Лавров: Зеленский саботирует переговоры и отказывается обсуждать денацификацию
- AP
Итальянский журналист телекомпании Mediaset в беседе с Лавровым обратил внимание на то, что «Зеленский — еврей», а «нацисты, «Азов» — их мало». По словам ведущего, «Зеленский опровергает» позицию России относительно происходящего на Украине.
«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз. Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же как и восемь лет Минские договорённости», — ответил Лавров.
Министр также отреагировал на аргумент Зеленского о том, что «он еврей», хотя
«Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал глава МИД.
В январе 2020 года послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».
В итоге 13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».