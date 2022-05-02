Лавров: Зеленский саботирует переговоры и отказывается обсуждать денацификацию

В течение одного дня украинский президент Владимир Зеленский может поменять позицию несколько раз, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, по этой причине ему безразлично, что опровергает или не опровергает Зеленский относительно нацификации Украины.

Итальянский журналист телекомпании Mediaset в беседе с Лавровым обратил внимание на то, что «Зеленский — еврей», а «нацисты, «Азов» — их мало». По словам ведущего, «Зеленский опровергает» позицию России относительно происходящего на Украине.

«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз. Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же как и восемь лет Минские договорённости», — ответил Лавров.

Министр также отреагировал на аргумент Зеленского о том, что «он еврей», хотя

«Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал глава МИД.

В январе 2020 года послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

В итоге 13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».