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NYT: разведка США подозревает участие Украины в убийстве Дарьи Дугиной

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Американская разведка подозревает, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны украинские власти. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США.
NYT: разведка США подозревает участие Украины в убийстве Дарьи Дугиной
  • РИА Новости

«Разведывательные службы США считают, что определённые элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля... в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в сообщении.

В материале утверждается, что Вашингтон не принимал участия в нападении, а американские представители не знали о подготовке этой атаки.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

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