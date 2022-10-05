NYT: разведка США подозревает участие Украины в убийстве Дарьи Дугиной
- РИА Новости
«Разведывательные службы США считают, что определённые элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля... в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в сообщении.
В материале утверждается, что Вашингтон не принимал участия в нападении, а американские представители не знали о подготовке этой атаки.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.