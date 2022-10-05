NYT: разведка США подозревает участие Украины в убийстве Дарьи Дугиной

Американская разведка подозревает, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны украинские власти. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США.

«Разведывательные службы США считают, что определённые элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля... в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в сообщении.

В материале утверждается, что Вашингтон не принимал участия в нападении, а американские представители не знали о подготовке этой атаки.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.