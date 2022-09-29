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В Москве прошёл круглый стол в память о Дарье Дугиной

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В Москве в Изборском клубе прошёл круглый стол «Дарья Дугина — имя русской победы».
В Москве прошёл круглый стол в память о Дарье Дугиной
  • © Софья Метелкина

В мероприятии приняли участие более 20 экспертов и политологов из России, Франции и Италии.

Одной из ключевых тем мероприятия было увековечивание имени Дарьи Дугиной, а также погибших во время спецоперации воинов, журналистов и общественных деятелей.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

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