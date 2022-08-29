Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной уехал из своего дома в Донецке в июле
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Как рассказала агентству тётя Цыганенко Лариса, он выехал из Донецка «где-то в первых числах июля».
Родные рассказали, что он уехал вместе с матерью.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один гражданин Украины — Богдан Цыганенко 1978 года рождения.
По информации ФСБ, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.