Украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров
- AP
Официальных комментариев по данному поводу нет. Приказ был подписан 27 апреля.
«Об отставке министра никто ничего официально не сообщал. Поэтому не исключено, что в конце апреля он ушёл в отпуск», — пишет «СТРАНА.ua».
23 апреля кабмин Украины утвердил увольнение Виталия Половенко с поста заместителя главы Министерства обороны страны.
Незадолго до этого стало известно, что на Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ.