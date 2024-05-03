RT в Telegram
Подпишись

Украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров

Короткая ссылка
Украинские СМИ обратили внимание на приказ со списком заболеваний, с которыми можно идти в ВСУ — документ подписал не действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров, а его врио Иван Гаврилюк.
Украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров
  • AP

Официальных комментариев по данному поводу нет. Приказ был подписан 27 апреля. 

«Об отставке министра никто ничего официально не сообщал. Поэтому не исключено, что в конце апреля он ушёл в отпуск», — пишет «СТРАНА.ua».

23 апреля кабмин Украины утвердил увольнение Виталия Половенко с поста заместителя главы Министерства обороны страны.

Незадолго до этого стало известно, что на Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить