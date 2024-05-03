Украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров

Украинские СМИ обратили внимание на приказ со списком заболеваний, с которыми можно идти в ВСУ — документ подписал не действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров, а его врио Иван Гаврилюк.

Официальных комментариев по данному поводу нет. Приказ был подписан 27 апреля.

«Об отставке министра никто ничего официально не сообщал. Поэтому не исключено, что в конце апреля он ушёл в отпуск», — пишет «СТРАНА.ua».

23 апреля кабмин Украины утвердил увольнение Виталия Половенко с поста заместителя главы Министерства обороны страны.

Незадолго до этого стало известно, что на Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ.