На Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ
Об этом украинское ведомство сообщает в Telegram.
«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — сказано в сообщении.
В Генштабе уточнили, что сейчас проходит отбор специалиста, который станет «голосом» сил обороны «Юга».
9 апреля украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены.