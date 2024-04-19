На Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ

Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.

Об этом украинское ведомство сообщает в Telegram.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что сейчас проходит отбор специалиста, который станет «голосом» сил обороны «Юга».

9 апреля украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены.