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На Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ

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Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.

Об этом украинское ведомство сообщает в Telegram.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что сейчас проходит отбор специалиста, который станет «голосом» сил обороны «Юга».

9 апреля украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены.

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