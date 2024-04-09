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Гончаренко: командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» уволены

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Командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» уволены, заявил украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своих соцсетях.
Гончаренко: командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» уволены
  • AP
  • © Libkos

По его словам, речь идёт об Андрее Ковальчуке и Сергее Литвинове.

По данным депутата, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов. На место Литвинова встал бригадный генерал Владимир Шведюк.

В начале марта главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.

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