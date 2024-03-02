Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский считает, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сырского, ему стало очевидно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом и вооружением некоторым бригадам удаётся держать позиции, а другим — нет.

«Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения», — объяснил главком ВСУ.

Сырский добавил, что в связи с этим вынужден принимать кадровые решения.

Ранее главком ВСУ признал, что отдельные командиры ВСУ допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.