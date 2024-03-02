Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад
- AP
Об этом он написал в Telegram.
По словам Сырского, ему стало очевидно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом и вооружением некоторым бригадам удаётся держать позиции, а другим — нет.
«Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения», — объяснил главком ВСУ.
Сырский добавил, что в связи с этим вынужден принимать кадровые решения.
Ранее главком ВСУ признал, что отдельные командиры ВСУ допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.