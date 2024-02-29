Сырский признал просчёты командования ВСУ на некоторых направлениях
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Слова Сырского приводит Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Он назвал сложной для украинской армии сложившуюся на фронте ситуацию. По его словам, наиболее напряжённая обстановка в настоящий момент наблюдается на Авдеевском и Запорожском направлениях.
«Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определённые просчёты во владении обстановкой на фронте, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях», — говорится в сообщении.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.