Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что отдельные командиры ВСУ допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.

Слова Сырского приводит Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Он назвал сложной для украинской армии сложившуюся на фронте ситуацию. По его словам, наиболее напряжённая обстановка в настоящий момент наблюдается на Авдеевском и Запорожском направлениях.

«Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определённые просчёты во владении обстановкой на фронте, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.