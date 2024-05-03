СК проводит проверку из-за хлопка в многоэтажном доме в Химках
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«Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.
По данным ведомства, утром 3 мая в одной из квартир жилого дома в Химках случился хлопок с последующим задымлением. Также произошло разрушение стены.
По предварительным данным, причиной хлопка стал холодильник или часть холодильного оборудования.
Ранее стало известно, что один человек спасён из-под завалов, ещё трое эвакуированы после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Нурлате.