СК проводит проверку из-за хлопка в многоэтажном доме в Химках

Следственный комитет по Московской области проводит проверку из-за хлопка в многоэтажном доме в Химках.

«Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.



По данным ведомства, утром 3 мая в одной из квартир жилого дома в Химках случился хлопок с последующим задымлением. Также произошло разрушение стены.

По предварительным данным, причиной хлопка стал холодильник или часть холодильного оборудования.

Ранее стало известно, что один человек спасён из-под завалов, ещё трое эвакуированы после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Нурлате.