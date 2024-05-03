Ласицкене выступит у Большого театра на турнире в рамках Недели лёгкой атлетики

В Москве в рамках Недели лёгкой атлетики на площади у Большого театра пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.

Участие примут олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, чемпион мира Данил Лысенко, бронзовый призёр мирового первенства Илья Иванюк. Всего в день прыжков выступят около 40 спортсменов.

В церемонии открытия примут участие артисты Большого театра Денис Родькин и Артём Овчаренко, Ольга Марченкова, Елизавета Кокорева, а также оперная дива Ольга Селивёрстова.

Соревнования пройдут 10 июня.

Неделя лёгкой атлетики начнётся 4 июня на Никольской улице. На соревнованиях ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России, среди которых чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, чемпионы России

в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, многократная чемпионка России в прыжке c шестом Полина Кнороз.

Ранее сообщалось, что Ахмадеев с рекордом победил в Московском полумарафоне.