РБК: Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на документы из бухгалтерской отчётности её местных дочерних компаний за 2023 год.
По данным портала, свою операционную деятельность датская фирма вела, в частности, через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». Документы говорят о том, что процесс ликвидации юрлиц остановили в 2023 году по решению структур — учредителей головной компании.
Добавляется, что в феврале 2024 года «Маэрск» получила дополнительно 20 млн рублей в качестве допвклада в имущество общества. Вместе с этим уточняется, что обе дочерние компании продлили аренду своих офисов в Москве и Петербурге.
При этом РБК отмечает, что после запроса редакции 3 мая на федресурсе было опубликовано сообщение от ООО «Маэрск» о начале процедуры ликвидации компании.
В августе 2022 года сообщалось, что потери датской судоходной и логистической компании A.P. Moller — Maersk в результате приостановки деятельности в России в первом полугодии составили $624 млн.