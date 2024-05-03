РБК: Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России

Датская компания A.P. Moller — Maersk (Maersk) отказалась от идеи избавляться от своего российского бизнеса.

Об этом пишет РБК со ссылкой на документы из бухгалтерской отчётности её местных дочерних компаний за 2023 год.

По данным портала, свою операционную деятельность датская фирма вела, в частности, через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». Документы говорят о том, что процесс ликвидации юрлиц остановили в 2023 году по решению структур — учредителей головной компании.

Добавляется, что в феврале 2024 года «Маэрск» получила дополнительно 20 млн рублей в качестве допвклада в имущество общества. Вместе с этим уточняется, что обе дочерние компании продлили аренду своих офисов в Москве и Петербурге.

При этом РБК отмечает, что после запроса редакции 3 мая на федресурсе было опубликовано сообщение от ООО «Маэрск» о начале процедуры ликвидации компании.

В августе 2022 года сообщалось, что потери датской судоходной и логистической компании A.P. Moller — Maersk в результате приостановки деятельности в России в первом полугодии составили $624 млн.