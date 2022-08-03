Потери компании Maersk из-за ухода из России составили $624 млн

Потери датской судоходной и логистической компании A. P. Moller — Maersk в результате приостановки деятельности в России в первом полугодии составили $624 млн.

Это следует из данных, представленных компанией в финансовом отчёте за второй квартал 2022 года.

«Как было объявлено ранее, A. P. Moller — Maersk сворачивает операции в России, что в конечном итоге приведёт к полному выходу из страны. Чистое влияние на операционную прибыль в первом полугодии 2022 года составляет минус $624 млн», — говорится в документе.

В отчёте также поясняется, что оказание всех услуг для и из России было прекращено.

Ранее на основании отчётности McDonald's сообщалось, что американская компания потеряла из-за ухода из России $1,2 млрд.