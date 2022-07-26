Убытки McDonald's из-за ухода из России составили $1,2 млрд

Американская компания McDonald's потеряла из-за ухода из России $1,2 млрд. Это следует из отчётности сети ресторанов быстрого питания.

Отмечается, что расходы до налогообложения, связанные с продажей бизнеса в России, составили $1,2 млрд за квартал и $1,3 млрд за шесть месяцев.

Общая прибыль компании во втором квартале уменьшилась на 3%, до $5,72 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.