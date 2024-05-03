Глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев. Об этом сказала на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев», — заявила дипломат.

2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием.

Комментируя отзыв материала, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «на наших глазах разворачивается «чисто английское убийство».

Позже Reuters вновь опубликовало интервью с Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Киева есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.