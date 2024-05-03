RT в Telegram
Подпишись

В Латвии возбудили дело за возложение цветов у места, где был памятник «Алёша»

Короткая ссылка
Полиция Латвии расследует уголовное дело против мужчины, который три раза возложил цветы на место снесённого памятника советским воинам в городе Резекне, мемориал известен как «Алёша».
В Латвии возбудили дело за возложение цветов у места, где был памятник «Алёша»
  • Gettyimages.ru

«С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесённого памятника», — сообщила полиция.

Сначала против мужчины были возбуждены дела об административном правонарушении, но после «допроса и выяснения мотивов» дело переквалифицировали на уголовное. Мужчине вменяют «оправдание военных преступлений», пишет РИА Новости.

В преддверии Дня Победы полиция Латвии усиливает контроль за тем, чтобы граждане не праздновали 9 Мая и не возлагали цветы на местах, где ранее были памятники, сообщили в полиции.

В ноябре 2022 года в латвийском городе Резекне снесли монумент, посвящённый советским солдатам-освободителям «Алёша».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить