В Латвии возбудили дело за возложение цветов у места, где был памятник «Алёша»

Полиция Латвии расследует уголовное дело против мужчины, который три раза возложил цветы на место снесённого памятника советским воинам в городе Резекне, мемориал известен как «Алёша».

«С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесённого памятника», — сообщила полиция.

Сначала против мужчины были возбуждены дела об административном правонарушении, но после «допроса и выяснения мотивов» дело переквалифицировали на уголовное. Мужчине вменяют «оправдание военных преступлений», пишет РИА Новости.

В преддверии Дня Победы полиция Латвии усиливает контроль за тем, чтобы граждане не праздновали 9 Мая и не возлагали цветы на местах, где ранее были памятники, сообщили в полиции.

В ноябре 2022 года в латвийском городе Резекне снесли монумент, посвящённый советским солдатам-освободителям «Алёша».