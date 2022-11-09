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Baltnews: в латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алёша»

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В латвийском городе Резекне снесли монумент, посвящённый советским солдатам-освободителям «Алёша». Об этом сообщил портал Baltnews.
Baltnews: в латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алёша»
  • РИА Новости

В материале отмечается, что это был последний большой монумент  в республике.

«Ранее Комитет ООН по правам человека настоятельно рекомендовал сохранить памятник, однако эта рекомендация была проигнорирована властями Латвии», — сообщает портал.

Уточняется, что после сноса фрагменты монумента отправят в Музей оккупации в Риге.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.

Кроме того, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в республике.

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