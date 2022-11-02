МИД России осудил снос советских памятников в Латвии
- РИА Новости
«Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что у мемориала «Курган дружбы» годами собирались ветераны.
По её словам, демонтаж советских памятников происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии.
Ранее посольство России выразило глубокое возмущение сносом мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы» в Латвии и назвало данное решение «пещерной русофобией».