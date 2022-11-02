МИД России осудил снос советских памятников в Латвии

Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что у мемориала «Курган дружбы» годами собирались ветераны.

По её словам, демонтаж советских памятников происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии.

Ранее посольство России выразило глубокое возмущение сносом мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы» в Латвии и назвало данное решение «пещерной русофобией».