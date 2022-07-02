«Значительные потери»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки более 50% личного состава трёх батальонов ВСУ

Противник несёт значительные потери на всех направлениях в ходе российской спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки три бригады ВСУ потеряли более 50% личного состава. Российские военные тем временем продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточным оружием уничтожено пять пунктов управления ВСУ, три склада с боеприпасами и ряд других целей. Средствами ПВО сбит украинский МиГ-29.

В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона несёт тяжёлые потери на всех направлениях боёв, идущих в ходе российской спецоперации.

«Противник несёт значительные потери на всех направлениях. В районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боёв потеряли более 50% личного состава», — заявил 2 июля в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточным оружием Воздушно-космических сил был нанесён удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, расположенному в районе населённого пункта Артёмовск.

Как уточнили в Минобороны РФ, в результате уничтожены до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

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Помимо этого, российская авиация поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, которая располагалась на территории тракторного завода в Харькове.

В результате этого удара уничтожены до 30 человек личного состава и десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Вместе с тем российские военные продолжают наносить удары по ряду других направлений. В частности, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ, три склада с боеприпасами, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах.

Высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, из которых ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику в 32 районах.

Средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29, а также 19 беспилотников. Перехвачены четыре реактивных снаряда, выпущенных из систем залпового огня.

В общей сложности с начала специальной операции на Украине уничтожено 227 самолётов, 134 вертолёта, 1430 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, а также 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и миномётов и 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.

Роскосмос и спутниковая съёмка Украины

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники госкорпорации обеспечивают поддержку российским военным в круглосуточном режиме.

«Мы не публикуем (спутниковые снимки. — RT), а передаём тем, кто является естественным потребителем данной информации, в данном конкретном случае это Минобороны. Поэтому вся эта съёмка идёт к ним. Она должна обеспечить совместно со съёмкой, которая производится аппаратами Министерства обороны, информационно-разведывательную поддержку операции ВС РФ», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» в субботу, 2 июля.

Он добавил, что съёмка ведётся круглосуточно и в достаточном разрешении, чтобы по полученным снимкам можно было принимать определённые решения. Вместе с тем глава Роскосмоса подчеркнул, что публикации каких-либо материалов не будет, пока президент России не объявит о завершении спецоперации.

Также на russian.rt.com «Роскосмос» к саммиту НАТО показал спутниковые снимки «центров принятия решений» Запада

Напомним, 28 июня Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки места проведения мероприятия и «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов».

Предотвращение теракта в Херсонской области

ГУ МВД Херсонской области сообщает о предотвращении теракта в регионе.

«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале ведомства.

Из заявления следует, что серию взрывов планировали устроить члены украинской диверсионно-разведывательной группы при участии бывшего старосты села Старая Збурьевка.