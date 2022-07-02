Российские подразделения уничтожили за сутки более 50% личного состава трёх батальонов ВСУ

Российские военные уничтожили на юго-западе Лисичанска за сутки более 50% личного состава трёх украинских батальонов, заявили в Минобороны России.

«В районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боёв потеряли более 50% личного состава», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что высокоточным оружием ВКС России был нанесён удар в районе Артёмовска по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады.

«Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники», — добавили в Минобороны.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.