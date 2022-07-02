ВКС России поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.
ВКС России поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ
  • РИА Новости

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Ранее российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» также нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

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