ВКС России поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Ранее российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» также нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.