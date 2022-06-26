ВС России нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в нескольких областях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесён массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населённого пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Старичи Львовской области», — цитирует его ТАСС.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах.

Ранее российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего уничтожены до 80 польских наёмников.