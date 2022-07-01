Успешное наступление: в Минобороны РФ заявили о крупных потерях ВСУ в боях под Лисичанском

Украинская сторона несёт крупные потери в боях в районе Лисичанска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, только за день противник потерял около 200 человек. Как отметил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на фоне неудач ВСУ растёт количество дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях со стороны Киева. По его словам, в отдельных подразделениях ВСУ осталось не более 20% личного состава.

В Минобороны РФ заявили, что Украина несёт большие потери в районе Лисичанска. Как уточнили в ведомстве, союзные силы вышли непосредственно к этому городу.

«Украинская армия в данном районе несёт большие потери. Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, в Верхнекаменском — 70», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, что 25 июня стало известно о блокировании Лисичанска российскими войсками.

В ходе утреннего брифинга 1 июля Конашенков отметил, что российские войска продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. В частности, за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, желатиновый завод, населённый пункт Тополевка.

Как отметил Конашенков, неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях со стороны Украины. По словам представителя МО РФ, наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

«Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населённого пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — сказал Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили о поиске Киевом «крайних» за военные провалы ВСУ в очередном котле в Донбассе. По данным российской стороны, в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в горском котле, возбуждены уголовные дела.

Удары по украинским военным объектам

Между тем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки высокоточными ударами российского оружия уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26 районах.

Высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, обстреливавших населённые пункты Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику в 297 районах.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Также сбито 11 украинских беспилотников, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 226 самолётов, 134 вертолёта, 1411 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, а также 3067 орудий полевой артиллерии и миномётов, 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.

Бегство ВСУ и оружие Запада

В ЛНР заявили, что находящиеся в районе Лисичанска военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники не смогли использовать и половины поставленного странами Запада оружия.

Как заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, подразделения республики «не успевают» за тактическим отступлением сил Киева.

«Бег $40 млрд даёт свои результаты. Такое количество вооружения, которым они накачали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное — в этом направлении. Мы просто диву даёмся, что оно не использовалось, не на все 100%. В лучшем случае где-то 40—50%, и то по картинкам они изучали инструкцию, как же пользоваться тем или иным вооружением», — заявил Киселёв в эфире Первого канала.

По его словам, украинские солдаты бросают погибших на поле боя. Киселёв отметил, что первыми с места боевых действий бегут зарубежные наёмники.

«Первыми сбежали самые опытные, самые ярые — это наёмники американские, британские и из Польши, которые и руководят ВСУ на территории этого направления — Лисичанск и Северодонецк», — отметил он.