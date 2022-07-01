Минобороны России заявило, что Киев нашёл «крайних» за провалы украинских войск

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что киевский режим нашёл «крайних» за провалы украинских войск.
Минобороны России заявило, что Киев нашёл «крайних» за провалы украинских войск
  • Gettyimages.ru
  • © Metin Aktas/Anadolu Agency

«Киевский режим нашёл крайних за военные провалы ВСУ в очередном котле на Донбассе. Так, 2-м отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в горском котле, возбуждены уголовные дела», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что данные военнослужащие были задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить