Минобороны России заявило, что Киев нашёл «крайних» за провалы украинских войск

Минобороны России сообщило, что киевский режим нашёл «крайних» за провалы украинских войск.

«Киевский режим нашёл крайних за военные провалы ВСУ в очередном котле на Донбассе. Так, 2-м отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в горском котле, возбуждены уголовные дела», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что данные военнослужащие были задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска.