Минобороны России заявило, что Киев нашёл «крайних» за провалы украинских войск
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«Киевский режим нашёл крайних за военные провалы ВСУ в очередном котле на Донбассе. Так, 2-м отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в горском котле, возбуждены уголовные дела», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что данные военнослужащие были задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска.