Минобороны сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска
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«Украинская армия в данном районе несёт большие потери», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что в населённом пункте Верхнекаменка украинские войска в течение суток потеряли более 120 человек убитыми.
По данным министерства, ещё 70 человек убитыми противник потерял в Верхнекаменском.
Также в Минобороны заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.