Минобороны сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска

Министерство обороны России сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска.

«Украинская армия в данном районе несёт большие потери», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что в населённом пункте Верхнекаменка украинские войска в течение суток потеряли более 120 человек убитыми.

По данным министерства, ещё 70 человек убитыми противник потерял в Верхнекаменском.

Также в Минобороны заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.