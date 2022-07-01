Минобороны сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска

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Министерство обороны России сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска.
Минобороны сообщило о больших потерях украинских войск в районе Лисичанска
  • © AFP 2022 / Aris Messinis

«Украинская армия в данном районе несёт большие потери», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что в населённом пункте Верхнекаменка украинские войска в течение суток потеряли более 120 человек убитыми. 

По данным министерства, ещё 70 человек убитыми противник потерял в Верхнекаменском. 

Также в Минобороны заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.

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