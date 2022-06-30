«Боевики бежали, бросив укрытия и технику»: посол ЛНР заявил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных войск

Союзные войска в ходе спецоперации РФ в поддержку Донбасса захватили территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил посол ЛНР Родион Мирошник. Дипломат также отметил, что трасса Лисичанск — Артёмовск полностью перекрыта, украинские войска теперь не смогут покинуть образовавшийся котёл. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, освобождение Лисичанска от украинских боевиков не займёт много времени. Между тем российский лидер Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса и безопасность России — конечная цель спецоперации.

Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего на Украине, полностью перешла под контроль союзных войск, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — написал дипломат.

По его словам, завершена зачистка промзоны и окружающей её застройки в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается.

«Союзные войска в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону», — заявил Мирошник.

Посол добавил, что все значимые транспортные артерии из Лисичанска и в город контролируются войсками России и ЛНР, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артёмовск полностью перекрыта: «Все попытки покинуть по ней образующийся (вокруг. — RT) Лисичанска котёл теперь невозможны».

Вечером 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных. По его словам, освобождение города не займёт много времени.

Вооружённые силы РФ достигают поставленных целей в Донбассе

Объявленные 24 февраля цели специальной военной операции России в поддержку Донбасса не изменились, заявил накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей СМИ по завершении рабочего визита в Туркменистан.

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«Ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля, я же сказал об этом прямо, публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что доверяет профессионалам — представителям Минобороны и Генштаба ВС РФ, которые действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели — освобождения Донбасса, защиты местных жителей и создания условий, гарантировавших бы безопасность России.

«Работа идёт спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану. По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки — это неправильно, потому что (я уже говорил об этом) это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — добавил он.

Удар ВКС России по ангарам с оружием в Кременчуге

Говоря об инциденте в торговом центре в Кременчуге, Владимир Путин отметил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам: «У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».

28 июня Минобороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, которые располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин. В ведомстве отмечали, что детонация снарядов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре.

Цели Запада на Украине

Украина для Запада и НАТО — средство для защиты собственных интересов, подчеркнул Владимир Путин. Это подтверждает заявление премьера Бельгии о том, что Украина должна непременно победить Россию на поле боя, пояснил президент РФ.

«То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. Вот и всё», — подчеркнул Путин.

По его словам, для этого из Украины начали делать «анти-Россию», бороться с русской культурой, с русским языком и преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира.

Как сообщил 29 июня бельгийский премьер-министр Александер Де Кро, на саммите НАТО Владимиру Зеленскому заявили, что конфликт на Украине должен быть решён «только военным путём» и для этого альянс продолжить оказывать помощь Киеву.