«Боевики бежали, бросив укрытия и технику»: посол ЛНР заявил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных войск
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего на Украине, полностью перешла под контроль союзных войск, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — написал дипломат.
По его словам, завершена зачистка промзоны и окружающей её застройки в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается.
«Союзные войска в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону», — заявил Мирошник.
Посол добавил, что все значимые транспортные артерии из Лисичанска и в город контролируются войсками России и ЛНР, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артёмовск полностью перекрыта: «Все попытки покинуть по ней образующийся (вокруг. — RT) Лисичанска котёл теперь невозможны».
Вечером 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных. По его словам, освобождение города не займёт много времени.
Вооружённые силы РФ достигают поставленных целей в Донбассе
Объявленные 24 февраля цели специальной военной операции России в поддержку Донбасса не изменились, заявил накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей СМИ по завершении рабочего визита в Туркменистан.
«Ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля, я же сказал об этом прямо, публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что доверяет профессионалам — представителям Минобороны и Генштаба ВС РФ, которые действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели — освобождения Донбасса, защиты местных жителей и создания условий, гарантировавших бы безопасность России.
«Работа идёт спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану. По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки — это неправильно, потому что (я уже говорил об этом) это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — добавил он.
Удар ВКС России по ангарам с оружием в Кременчуге
Говоря об инциденте в торговом центре в Кременчуге, Владимир Путин отметил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам: «У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».
28 июня Минобороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, которые располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин. В ведомстве отмечали, что детонация снарядов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре.
Цели Запада на Украине
Украина для Запада и НАТО — средство для защиты собственных интересов, подчеркнул Владимир Путин. Это подтверждает заявление премьера Бельгии о том, что Украина должна непременно победить Россию на поле боя, пояснил президент РФ.
«То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. Вот и всё», — подчеркнул Путин.
По его словам, для этого из Украины начали делать «анти-Россию», бороться с русской культурой, с русским языком и преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира.
Как сообщил 29 июня бельгийский премьер-министр Александер Де Кро, на саммите НАТО Владимиру Зеленскому заявили, что конфликт на Украине должен быть решён «только военным путём» и для этого альянс продолжить оказывать помощь Киеву.
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