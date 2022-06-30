Путин поддержал идею закрепить образ участников военной операции в искусстве

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить образ участников специальной военной операции на Украине в искусстве.

По его словам, российские военные «выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности», некоторые из них погибают ради достижения целей спецоперации — защиты Донбасса и охраны интересов России.

«И конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, их знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, хотя я первый раз об этом слышу, — я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить», — сказал Путин в ходе общения с журналистами в Ашхабаде.

Российский лидер назвал участников специальной военной операции героями.

Также Путин заявил, что российские войска достигают поставленных целей в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, цели спецоперации не поменялись.