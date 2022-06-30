Украинский аналитик Кочетков объяснил большие потери ВСУ

Украинский военный эксперт Александр Кочетков в колонке для «Главреда» заявил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери, так как действуют по навязанной им тактической схеме.

«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кочеткова, российские силы имеют превосходство в огневой мощи и «медленно, но постоянно продвигаются вперёд».

Он также заявил, что у украинских войск «нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить манёвр» и им не на чем строить «креативные контрнаступательные действия»

«Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», — сообщил Кочетков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода.