Украинский аналитик Кочетков объяснил большие потери ВСУ
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«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кочеткова, российские силы имеют превосходство в огневой мощи и «медленно, но постоянно продвигаются вперёд».
Он также заявил, что у украинских войск «нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить манёвр» и им не на чем строить «креативные контрнаступательные действия»
«Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», — сообщил Кочетков.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода.