«В результате ударов по пункту дислокации «Азова»: ВКС России уничтожили в Харькове более 100 военных ВСУ и наёмников

Более 100 солдат ВСУ, иностранных наёмников и до 15 единиц техники уничтожены ударами ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также обратили внимание на участившиеся случаи «дружественного огня» на позициях ВСУ. Причина — слабая обученность мобилизованных и низкий уровень подготовки иностранных наёмников. Кроме того, российские ВКС в Кременчуге поразили ангары с вооружением и боеприпасами, поступившими от США и стран Европы.

ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что склады располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин.

«В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские ВКС поразили два пункта управления в районе Спорное ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях. По 24 пунктам управления, артиллерийским и миномётным подразделениям в 58 районах, а также живой силе и военной технике в 304 районах были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. При этом российские средства ПВО сбили три самолёта Су-25 и один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, девять беспилотников, перехватили семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

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Вооружённые силы Украины несут критические потери в результате совместных действий российских ВС, подразделений Народных милиций ДНР и ЛНР, подчеркнули в Минобороны РФ.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населённого пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наёмников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

По его словам, на украинских позициях участились случаи «дружественного огня» со стороны своих сослуживцев из-за «слабой обученности мобилизованных граждан и низкого уровня подготовки иностранных наёмников».

«Так, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате — четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Минобороны России: военные ВСУ и наёмники всё чаще стреляют друг в друга

Сомнения Белого дома по Украине

Члены администрации Белого дома всё больше сомневаются в том, что Украина сможет когда-либо вернуть под свой контроль утраченные с начала спецоперации РФ территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в США.

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Отмечается, что советники Джо Байдена обсуждают, следует ли Владимиру Зеленскому изменить своё отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться на территориальные уступки ради скорейшего завершения конфликта. По словам неназванных представителей администрации президента США, несмотря на подобную пессимистичную оценку событий, Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев в этом вопросе. При этом в Белом доме якобы надеются на то, что Украине удастся отвоевать часть территорий в ходе вероятного контрнаступления в конце 2022 года.

«Сможет ли Украина вернуть эти территории во многом — если не полностью — зависит от того, насколько велика будет наша помощь ей», — заявил помощник одного из членов конгресса, осведомлённый об обсуждениях.

По его словам, Украина запросила у США 48 реактивных систем залпового огня, а Пентагон пообещал предоставить только восемь.

Между тем 28 июня представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военные утром обстреляли Перевальск в ЛНР из поставленных Вашингтоном РСЗО М142 HIMARS.