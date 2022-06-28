Историк Хомский рассказал о планах украинских радикалов по убийству Зеленского
По его словам, в начале президентства Зеленский выступал за мирное решение вопроса Донбасса.
«Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определённой автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооружённые формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своём», — сказал Хомский в интервью журналу Nation.
Он отметил, что США не оказали украинскому лидеру поддержку в данной ситуации.
Ранее Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки», что сейчас «не время для переговоров».