В ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS
- AP
«Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен», — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Перевальск из поставленных Вашингтоном РСЗО М142 HIMARS.
Уточняется, что украинские военные выпустили одну ракету в 07:20.
Ранее в Пентагоне заявили, что в рамках нового пакета помощи поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 18 катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомётов и 2 тыс. пулемётов.