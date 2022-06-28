В ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что в ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой ранее был обстрелян Перевальск.
В ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS
  • AP

«Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Перевальск из поставленных Вашингтоном РСЗО М142 HIMARS.

Уточняется, что украинские военные выпустили одну ракету в 07:20.

Ранее в Пентагоне заявили, что в рамках нового пакета помощи поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 18 катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомётов и 2 тыс. пулемётов.

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