ВСУ применили американские HIMARS при обстреле ЛНР

Украинские военные обстреляли Перевальск в Луганской Народной Республике из поставленных Вашингтоном РСЗО М142 HIMARS.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел... с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS», — говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что украинские военные выпустили одну ракету в 07:20.

Ранее в Пентагоне уточнили, что в рамках нового пакета помощи поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 18 катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомётов и 2 тыс. пулемётов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что своими шагами, по сути, США подталкивают Киев к убийству мирных жителей.