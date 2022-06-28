Посол Антонов заявил, что США своими шагами подталкивают Киев к убийству мирных жителей
- РИА Новости
Заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.
Он обратил внимание на то, что Вашингтон наращивает передачу вооружений Киеву, а также делится с украинскими войсками разведывательными данными и консультирует, как действовать на поле боя.
«По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», — заявил Антонов.
Он добавил, что безответственное накачивание Киева оружием повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.
Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты поставят Украине современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.
Также в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары.