Посол Антонов заявил, что США своими шагами подталкивают Киев к убийству мирных жителей

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своими шагами, по сути, подталкивают Киев к убийству мирных жителей.

Заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон наращивает передачу вооружений Киеву, а также делится с украинскими войсками разведывательными данными и консультирует, как действовать на поле боя.

«По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», — заявил Антонов.

Он добавил, что безответственное накачивание Киева оружием повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты поставят Украине современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Также в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары.