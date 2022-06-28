Следственный комитет России предъявил обвинения украинскому военнослужащему Антону Череднику в расстреле мирного жителя за «неправильное произношение».

По данным следствия, во время патрулирования в посёлке Мирном Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю.

Когда военнослужащий выяснил, что они не являются участниками вооружённого конфликта, он потребовал от мужчин произнести фразу на украинском языке под выстрелы в воздух из автомата.

СК России предъявил обвинения военнослужащему ВСУ за расстрел гражданского в Мариуполе

«Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин. Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершённого преступления», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, по делу об обстрелах города потерпевшими признаны более 2 тыс. человек.

Следственный комитет России также совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе.